Lavinia Group Volley Trani, in seconda linea arriva la riconferma di Martina Curci

È il libero Martina Curci la terza riconferma della Lavinia Group Volley Trani in vista della prossima stagione nel campionato di serie B2 femminile. Per la giovane giocatrice barlettana si tratterà della terza esperienza consecutiva in maglia biancazzurra.Cresciuta nel Volley Barletta, Curci ha disputato con la squadra della sua città tre campionati di serie C. È approdata nel 2018 a Trani: la sua prima stagione è stata fortemente condizionata da un infortunio, la seconda l'ha vista impegnata, con la squadra biancazzurra, nel campionato di serie B2.Non manca, da parte della giocatrice, soddisfazione per il rinnovo raggiunto: «Sono molto contenta di continuare con questa società. Mi sono trovata bene sin dal primo momento, sia con lo staff che con le mie compagne di squadra del primo e del secondo anno», le sue parole. «Il progetto mi è sempre piaciuto sin dal primo anno e ciò che mi ha spinta a continuare la collaborazione per il terzo è stato il clima e l'armonia tra squadra e staff», ha aggiunto.«Come ogni anno, spero di migliorare a livello tecnico e personale e, per la mia futura squadra, spero di dare il giusto sostegno sia fuori che dentro il campo, puntando sempre più in alto» ha concluso la giocatrice.