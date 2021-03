Lavinia Group Volley Trani, rinviata a data da destinarsi la partita contro la Primadonna Bari

Il match, valido per la settima giornata di serie B2, non è stato disputato

Era in programma domenica 7 marzo, alle 17:30, il match tra Lavinia Group Volley Trani e Primadonna Bari, valido per la settima giornata del campionato di serie B2 femminile. Tuttavia, la gara non è stata disputata, così da risultare rinviata a data da destinarsi.La decisione, comunicata dalla società Adriatica Trani e assunta in ottemperanza al protocollo sanitario in atto, è maturata a causa di un contatto stretto da parte di un componente del gruppo squadra con una persona positiva al Covid-19.La Federazione Italiana Pallavolo, preso atto della situazione, ha ratificato il rinvio ufficiale.