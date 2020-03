Le prospettive del Bari sotto la gestione De Laurentiis

IL BARI PRIMA DI DE LAURENTIIS: IL PERCORSO

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO PROSSIMO

Lo sprofondo, e poi la lenta risalita. Un cielo sempre più buio che non voleva saperne di schiarirsi, e finalmente un lampo di ottimismo. Ecco come può essere sintetizzato, in termini metaforici,. Quel che sorge spontaneo chiedersi adesso è:i reali obiettivi edel Bari sotto la gestione De LaurentiisMa andiamo con ordine e ricominciamo dall'inizio, quando i celebri produttori cinematografici erano ben lontani dall'essere associati alla piazza salentina. Una società, e una città, che vantano un passato piuttosto importante in termini di classifica: certo, quasi mai piazzamenti memorabili per gli annali, ma. Con alti e bassi, ma mai tracolli.Una tradizione interrotta nel 2018, quando la società venne dichiarata fallita per la seconda volta in pochi anni. Era già successo quattro stagioni prima, quando la parabola discendente era già in atto. E pensare che le prospettive, sino a poco tempo prima, erano così rosee. Era ilquandoguidava la formazione pugliese alla, ed al ritorno nella massima categoria dopo otto anni. Poi l'avvicendamento in panchina in estate, con, ed un altro gradino scalato in termini di qualità: il Bari è la, che chiude al. Da questo momento, il percorso crolla drasticamente.Nell'annata successiva i galletti: la verità viene a galla dopo un altro anno, quando le indagini giudiziarie rilevano che alcuni giocatori del Bari erano parte delloe, di fatto, avevano venduto alcune partite. Scoperta vergognosa che costa anche, considerata colpevole di responsabilità oggettiva. Nel frattempo, dopo tre anni di Serie B senza grandi squilli, l'A.S. Bari viene. Sempreil club vienee la squadra disputa altre quattro stagioni in Serie B.Al termine di questi, nel gennaio del 2019, viene dichiarato. Mala squadra, per via dei debiti della società (Football Club Bari 1908) e della mancata ricapitalizzazione, era già stata, ed era arrivata la svolta definitiva. Il 1° agostoinfatti, mentre la situazione continuava a peggiorare, il sindaco di Bari contatta la famiglia De Laurentiis. Antonio Decaro quindi, il primo cittadino, consegna allaconcesso dalla FIGC. In particolare, essendo Aureliogià presidente del Napoli, è il figlioad assumere la medesima carica alla guida dei galletti.Laè stata. Nel primo anno di presidenza dei celebri produttori, il Bari si è lasciato alle spalle la Serie D,ed ottenendo la. Anche quest'anno, la presidenza non sembra essersi affatto accontentata, ed i galletti si trovano in questo momento al(Serie C) con mire di promozione. L'della nuova presidenza è, e dimostrata dalleattuate anche in inverno, ma in particolare in estate: dopo aver ottenuto la promozione, la società ha praticamente rivoluzionato la squadra, ingaggiando la bellezza dimolti dei quali di livello.Elementi che possono vantare, che hanno accettato di "scendere" in Serie C perché ovviamente convinti del progetto. Una squadra quindi che ha già gettato le basi per una eventuale, e desiderata, promozione in Serie B al termine della stagione. Quali sono quindi le prospettive adesso? Ognuno può pensare ciò che ritiene più sensato. Quel che è certo è l'ambizione dimostrata dal club, che ha riportato entusiasmo alla piazza ma anche una solidità societaria ed una qualità all'organico che non si vedevano da tempo. L'obiettivo è chiaramente quello di: per tornare, a lungo termine, a giocare nel massimo campionato italiano.