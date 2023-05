ll tranese Nicola Garofalo finalista al "Gran Premio Giovanissimi Nostini" di scherma 2023

Gli atleti più giovani della Scherma Trani hanno preso parte ai Campionati Nazionali di categoria a Riccione : ottima prova e sesto posto in finale per Nicola Garofalo, nella categoria Giovanissimi Sciabola, durante la prima giornata della 59ma edizione del Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini": l'atleta tranese ha eliminato - nell'ordine - Antonio Conte del Club Scherma San Severo per 10-4, Sirio Bonacci Rezzi dell'Accademia Scherma Pinerolo per 10-3, e la testa di serie n. 2, Emanuele Blasevich del Club Scherma Roma, ma nei quarti si è arreso per 10-7 a Tommaso Di Lauro del Club Scherma Roma, che ha poi vinto il titolo italiano.Nella stessa gara Antonio D'Amore, termina nel tabellone principale con il 15° posto, sconfitto da Pasquale Fucci di Siena, bronzo a fine gara.Altrettanto bella prestazione quella di Michele Dilillo nella Categoria Ragazzi, 14° a fine gara, sconfitto da Emanuele Pellegatta di Ariccia, che ha poi ottenuto la medaglia di bronzo.Nella stessa categoria Edoardo Soldano chiude 26°, Matteo Vista, tra gli Allievi, 30° e la piccola Sabrina Muciaccia, alla prima esperienza al Campionato Italiano, 21^."I ragazzi hanno dato dimostrazione del proprio valore, con prestazioni in gara che fanno ben sperare per il futuro. Siamo sulla strada giusta, bisogna solo insistere e continuare a lavorare", commenta la Maestra Ramona CataletaOra è il turno dei più grandi, che affronteranno i Campionati Italiani di categoria nelle prossime due settimane a Riccione e a Padova. A loro il nostro più grande in bocca al lupo!