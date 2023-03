Il tranese Thomas Nunziata è campione italiano di Sanda

Si è svolta a Pescara nel bellissimo Pattinodromo la tappa dei campionati italiani assoluti di Sanda e trofeo nazionale di Qinda nei giorni del 25 e 26 Marzo.Il team diretto dal Maestro Pignataro Antonio è partito da Trani con 7 atleti. Ci portiamo a casa un'altra preziosa esperienza e un titolo di Campione Italiano assoluto replica il tecnico tranese.Amaro in bocca per alcuni verdetti e molti spunti da cui ripartire per migliorare sempre. Molti gli apprezzamenti per il team Tranese conosciuto a livello nazionale per l'alto livello tecnico che ogni volta dimostra.