A Trani i giovani campioni della Federazione Italiana Nuoto paralimpico

Campioni, nel nuoto ma anche nelle sfide della vita: ieri gli atleti dellae si sono esibiti nella bellissima piscina che un anno fa fu inaugurata a Trani dallaa dimostrare quanto lo sport possa essere davvero un "luogo" attraverso cui superare barriere che possono apparire insormontabili .Felice e orgoglioso dei risultati che la squadra sta ottenendo il presidente della Federazione Italiana Nuoto paralimpico pugliese,: "Abbiamo colto l'occasione di essere ospitati in questa piscina stupenda, realizzata dalla famiglia Di Palma, che ha aperto le porte al nuoto paralimpico che mi pregio di rappresentare a livello regionale e che conferma la sua supremazia a livello internazionale poiché per tre volte la federazione è stata campione del mondo". Dunque una squadra che rappresenterà l'Italia alle prossime Paraolimpiadi e che Piccinini accompagnerà come presidente ma soprattutto come fiduciario di questi valorosi ragazzi.Un'attività, quella paraolimpica, portata già avanti nella piscina tranese con grande passione e impegno, come testimoniato con non poca emozione dall' istruttore: "Cerchiamo di far raggiungere un livello natatorio soddisfacente a chi è portatore di disabilità: e ogni successo di queste persone è un successo personale che ci riempie davvero di una gioia profonda"."Trani aveva bisogno di questa attività, l'impegno di una vita, mio e poi della mia famiglia, sta proprio nell'offrire le possibilità preziose che lo sport consente. Noi ci mettiamo passione, ci mettiamo amore, ci mettiamo energia prima ancora che investimenti, come contributo reale all'umanità nella nostra attività di imprenditori " - sottolinea con instancabile vigore di quanto le proprie attività professionali debbano contribuire a migliorare una comunità, a "dare", a offrire possibilità per un mondo migliore -che con i suoi figli ha fortemente voluto la realizzazione di questa struttura nella CittàPresente alla manifestazione ancheassessore allo sport del Comune di Trani che ha espresso la disponibilità a sempre nuovi progetti insieme alla famiglia Di Palma che ha dotato la città di una struttura della quale si sentiva profondamente la mancanza. "Come cittadini e come Amministrazione siamo profondamente grati: E quando lo sport non significa semplicemente attività fisica ma anche inclusione e superamento delle barriere assume un significato ancora più prezioso""Il nuoto rende più liberi, toglie la carrozzina, toglie i supporti dà il senso della libertà e il senso autentico del poter superare le barriere, non solo fisiche ma anche mentali", conclude il presidente Piccinini: testimonianza fatta di anni di impegno e di tenacia, e che regala possibilità e continui esempi di una vita migliore. A chi è disabile e a chi non sa di esserlo, poiché incapace di credere in se stesso e nella possibilità di superare i propri limiti . Miracoli dello Sport.