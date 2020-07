Nuovo acquisto in casa Utd: arriva il centrocampista argentino Carlos Biason

Una colonia argentina all'ombra della Cattedrale di Trani. Dopo gli arrivi di Facundo Ganci e Manuel Gonzalez, la società biancazzurra piazza l'ennesimo colpaccio in vista della stagione 2020-2021. La UTD Sly Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con Carlos Biason. L'esperto centrocampista argentino vestirà la maglia numero 8.Turu Biason, classe 1985, arriva in Italia nel 2011 e veste per due anni la maglia del Tricase in Eccellenza Pugliese per poi passare nella stagione 2013-2014 alla Virtus Francavilla, regalandosi la promozione l'anno successivo e il salto in Serie D. Con gli imperiali poi, nel 2014-2015, vince un altro campionato, questa volta quello di Serie D, e approda tra i professionisti collezionando 60 presenze e 2 gol tra il 2016 e il 2018 in Serie C. Nell'estate del 2018 sposa il progetto Bitonto e diventa uno dei perni della formazione neroverde, che prima ha raggiunto il terzo posto e, poi, in questa stagione, ha centrato la promozione in Serie C.L'argentino ha commentato: «Ci ho messo poco a dire di sì a questo progetto e a questa piazza. Conosco la difficoltà del campionato di Eccellenza perché ho avuto la fortuna di vincerla, saremo una grande squadra ma dobbiamo dimostrarlo sul campo».Il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis e il Presidente Danilo Quarto hanno commentato l'ultimo colpo: «Carlos è un giocatore che abbiamo sempre ammirato negli anni e che siamo riusciti a portare in biancazzurro. È l'ennesimo sforzo per regalare una squadra super competitiva a questa piazza e a mister Claudio De Luca».