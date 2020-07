Oggi il torneo "Apulia Summer cup" riservato alle formazioni under 15

L'Apulia Trani da sempre si presenta come una società all'avanguardia e infatti dopo un lungo periodo di stop, durante il quale comunque non ha mai interrotto le sue attività, ha organizzato il torneo "Apulia summer cup" riservato alle formazioni Under 15 che si terrà nella giornata di sabato 18 luglio presso la splendida cornice del nostro centro Apulia Center che rispetta tutte le precauzioni richieste dal contesto. Le squadre partecipanti sono:• Apulia Trani• Nitor Brindisi• Pink altamura• GS FasanoL'intento del torneo è quello di incontrarsi per giocare a calcio con serenità, spensieratezza e fair-play, visto lo stop definitivo di diversi campionati che ha portato tutte le nostre atlete a non calpestare per un po' di tempo il tanto amato campo di calcio. Appuntamento da non perdere all'insegna del divertimento e dello sport. L'appuntamento è dalle 9 alle 19.