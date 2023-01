Ottimi risultati per gli atleti della Scherma Trani alla gara interregionale under 14

Una splendida giornata è il modo migliore per definire quella di sabato 7 gennaio, presso il palazzetto dello sport di Baronissi in cui si è svolta la seconda prova interregionale under 14 con la partecipazione di società provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Campania. Gli atleti della Scherma Trani si sono contraddistinti per le buone prestazioni di tutti, ma soprattutto per il trionfo di Nicola Garofalo nella categoria Giovanissimi Sciabola, che vince la gara dimostrando di essere cresciuto tecnicamente ma soprattutto mentalmente, gestendo tutti gli assalti di diretta con impeccabile controllo.Raggiungono la finale a 8 anche la piccola Sabrina Muciaccia nella categoria Bambine, Matteo Vista e Michele Dilillo nella categoria Ragazzi allievi. Buoni anche i piazzamenti di Soldano Edoardo 10^Mattia Consoli 11^e Antonio D'amore 12^.Ora non resta che continuare a lavorare con passione per preparare al meglio la gara più importante della Stagione, i campionati Italiani che si terranno a Maggio a Riccione.