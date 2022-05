Padel, avanzano i più forti al Fip Star Trani

Avanzano spedite, secondo pronostico, le prime due coppie teste di serie del torneo internazionale di padel "Fip Star", in corso di svolgimento a Trani. Ieri, sui campi del Dorado Center, la coppia spagnola composta da Gonzalo Rubio (n.36 al mondo) e Mario Del Castillo (n. 57 al mondo) non ha avuto problemi a superare i primi due turni in scioltezza, con partite chiuse in due set. Ha dovuto sudare più del previsto, invece, la coppia testa di serie numero 2, composta dal francese Jeremy Scatena (n. 1 in Francia) e lo spagnolo Adrià Mercadal (n.147 al mondo). Nel secondo turno, il tandem franco-spagnolo, infatti, ha vinto in rimonta (2/6, 6/4, 6/2) sulla coppia australiana Jones-Murphy.Eliminata, invece, la coppia n.3 del tabellone principale, composta da Simone Cremona e Marco Cassetta. I due italiani hanno combattuto strenuamente contro gli argentini Dip e Mambrini, ma si sono arresi in tre set (3/6, 6/4, 7/6). Procedono anche le coppie Cordoba Lugo-Saber Nagel e Acevedo-Moreau, rispettivamente testa di serie n.4 e n.5. Si ferma al secondo turno, la seconda ed ultima coppia italiana rimasta in gara, composta da Riccardo Sinicropi e Daniele Cattaneo, battuta in due set (6/3, 6/4) dagli argentini Del Moral ed Egea.Buonissimi i riscontri sul pubblico che ha praticamente invaso, soprattutto nelle ore serali, il Dorado Padel Center di Trani. Non solo appassionati ma anche semplici curiosi, hanno potuto ammirare dal vivo i campioni internazionali della disciplina sportiva più in voga al momento in tutta Italia.Oggi spazio alle partite dei quarti di finale che si disputeranno in mattinata, mentre nel pomeriggio (a partire dalle ore 18) sul campo centrale del Dorado Center ci saranno le due semifinali. Domani, sempre alle ore 18, è prevista la finalissima. L'accesso alla struttura tranese è gratuito per i tesserati, mentre è previsto un ticket per i non tesserati.