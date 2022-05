Padel, oggi in campo i più forti al Fip Star Trani

Terzo giorno di gare al "Fip Star Trani", il torneo internazionale di padel in corso di svolgimento sui campi del Dorado Padel Center di Trani. Oggi è il giorno delle teste di serie numero uno e numero due. C'è grande attesa, infatti, per vedere all'opera il n.36 al mondo, lo spagnolo Rubio, che giocherà insieme al connazionale Del Castillo (n.57), nella coppia candidata alla vittoria finale. Attenzioni puntate anche sulla coppia numero due del tabellone principale, composta da Scatena (n.1 in Francia) e Mercadal (n.147 al mondo).Intanto, i risultati dell'intensa giornata di ieri non hanno riservato sorprese. Tutti rispettati i pronostici e avanti le altre teste di serie: Cordoba Lugo-Sager Nagel (tds n.4), Sinicropi-Cattaneo (tds n.6), Perez Marco-Urzola Abad (tds n.8). Esordio con sconfitta per il più quotato giocatore di padel in Italia: Lorenzo Di Giovanni, in coppia con Federico Beltrami, sono stati superati in due set (6/4, 6/4) dalla coppia Saura Padilla-Hernando Nunez. Da rimarcare la vittoria della coppia italiana Sclezi-Macchiaroli che, giunta dalle qualificazioni, ha superato il primo turno battendo in tre set (3/6, 6/2, 6/4) Huysveld-Vandelotte.Oggi, venerdì 27 maggio, il programma prevede ben 13 partite. Si parte dalle ore 12 e si prosegue fino a sera, nella struttura tranese ubicata sulla sp 130 (Trani-Andria). Anche oggi è previsto l'ingresso gratuito. Domani e domenica, invece, ci sarà l'ingresso gratuito per i tesserati e un ticket di 10 euro per i non tesserati.