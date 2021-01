Pareggio a reti inviolate al Comunale: 0 - 0 fra Apulia Trani e Ternana

Non va oltre il pareggio a reti inviolate l'incontro di campionato al COmunale fra l'Apulia Trani e la Ternana: 0 – 0 il risultato finale, in una partita comunque molto equilibrata, con le ragazze di Mister Mannatrizio che sono andate più volte vicino alla rete, senza peraltro riuscire a concretizzare.Anche le avversarie hanno avuto una occasione clamorosa nel primo tempo per passare in vantaggio, ma non hanno concretizzare perché ben neutralizzate dall'intervento del portiere tranese Mariano; sempre nella prima frazione di gioco altrettanto pericolosa è stata però anche una azione della "solita" attaccante tranese Shana Rais, che a due passi dal portiere avversario ha colpito il pallone di testa: con grande reattività il n.1 abruzzese è riuscita a neutralizzare il colpo.Nel secondo tempo l'Apulia è andata più volte vicino al vantaggio, con azioni ben coordinate, ma purtroppo non è riuscita a concretizzare l'obiettivo dei 3 punti casalinghi.