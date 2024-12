Podi italiani per la società tranese di ginnastica ritmica

Ottimi risultati per la scuola di ginnastica ritmica Luna Nuova di Trani, che conquista numerosi titoli italiani nelle Finali Nazionali Winter Edition di Rimini 2024. Nello specifico le tecniche Elisa Anna Nacci e Monika Ahmetaj hanno accompagnato in gara ben 12 atlete tra cui Matilde Lagroia (2016) nella categoria LE, ovvero la categoria di più alto livello del settore silver, che alla sua primissima esperienza in campo nazionale si aggiudica il titolo di vice campionessa italiana all'attrezzo cerchio. Chloè Coschiera (2014) anche lei nella categoria LE, ottiene il terzo punteggio più alto in Italia all'attrezzo Palla. La maestra Elisa Anna Nacci (2002), dopo aver accompagnato le sue atlete in pedana nelle vesti di tecnico, affronta anche lei la sua ultima competizione, portando alto il nome della società e conquistando il titolo di campionessa Italiana nella classifica assoluta della categoria LD senior 3 e anche di campionessa italiana nella specialità palla con il punteggio di esecuzione più alto di tutta la manifestazione! Un addio al mondo della ritmica degno di nota, che porta prestigio alla società tranese. Risultato di tutto spessore anche per Diana Prezioso (2009) che in LD junior 3 ottiene il terzo punteggio più alto in Italia nell'attrezzo cerchio! Buone le prestazioni anche per Claudia Quercia e Desirè Lomuscio (2016) nella categoria LE, per Giorgia Di Savino (2016) nella categoria LD, anche lei alla sua prima esperienza, che si classifica tra le prime 10 ginnaste in Italia all'attrezzo fune e all'attrezzo cerchio, come Rosita Garofalo (2014) che affronta un'ottima gara piazzandosi tra le prime 10 ginnaste al corpo libero. Ottima gara anche per Michela Soldano (2013) che si piazza in settima posizione al corpo libero e per Francesca Di Candia (2016) nella categoria LC1 che portando a termine due buoni esercizi a corpo libero e cerchio si classifica 18ª su circa 70 ginnaste provenienti da tutta Italia. Dalia Ferreri (2012) invece nella categoria LC2 conclude in 6ª posizione al nastro e 7ª al cerchio mentre Rebecca Cellamare (2011) 9ª alla palla. Complimenti alle responsabili tecniche Elisa Anna Nacci e Monika Ahmetaj e al presidente della società Luna Nuova per i risultati raggiunti e per aver portato lustro al nome di Trani su un campo Nazionale.