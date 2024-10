Polisportiva, una settimana all'esordio, Abruzzese: “Obiettivo vincere il campionato”

il primo match in programma è domenica 3 novembre, contro il Trinitapoli 2024. L'esordio in casa invece sarà la domenica seguente, contro il Virtus Molfetta.La scorsa settimana la squadra, assieme all'intero organigramma, si è presentata alla città, in una piazza Gradenigo gremita di gente, accorsa per conoscere dal vivo i ragazzi che avranno l'arduo compito di portare il nome di questa storica società in giro per la Puglia, cercando di centrare l'obiettivo primario, vincere il campionato.In occasione della presentazione, è intervenuto ai nostri microfoni il mister Donato Terrevoli, illustrando le ambizioni personali e di squadra: "Come detto dal Presidente,. Più che obiettivi personali, è importante che il Trani vinca. Per me è un piacere immenso tornare qui. Sono molto legato a questa piazza, so come il pubblico segue la squadra quando arrivano i risultati, per cui."Parola anche al Presidente Paolo Abruzzese: "Sinceramente non mi aspettavo così tante persone, sono super contento. Spero di ricambiare la loro fiducia, facendo un bel campionato.. Molti ragazzi tranesi? È molto importante,. È un valore aggiunto, credo che loro metteranno qualcosa in più rispetto a chi non è di Trani."