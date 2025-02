Terza Categoria, la Polisportiva abbatte il Virtus Andria: si avvicina la vittoria del campionato…

Domenica vincente per le due tranesi scese in campo nel Campionato di Terza Categoria - Girone BAT:per i ragazzi allenati da mister Terrevoli che, con questi tre preziosissimi punti, allungano in vetta portandosi a +5 dagli stessi federiciani. Adesso,il primo match-point sarà domenica prossima, quando i biancazzurri sfideranno, sempre a Capirro, l'Atletico Bisceglie, con calcio d'inizio programmato alle ore 11.30.Quanto alla cronaca, la prima occasione del match è di marca tranese, con Zonno che sfodera un potente mancino che si stampa in pieno sulla traversa. Da qui in poi, sale in cattedra Crisantemo, portiere della Polisportiva, che prima compie un grandissimo intervento su calcio di punizione avversario e poi, ipnotizza l'attaccante andriese dal dischetto, dimostrando di essere un giocatore d'altra categoria. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa scende in campo un'altra Polisportiva, con il piglio da grande squadra: calcio di rigore per i tranesi, realizzato abilmente da Morea, mattatore della squadra. Al 62' raddoppia bomber Desimine, con un gol da grande attaccante. Sei minuti più tardi, i tranesi calano il tris, ancora dal dischetto, questa volta realizza Giangaspero. Nel finale chiude i conti Youssef, che sigla la rete del definitivo 4-0. Da menzionare i moltissimi tifosi accorsi per vedere la Polisportiva all'opera. Prossimo appuntamento domenica prossima.grazie alle reti di Guglielmi e Grimaldi, autore di una doppietta. Con questa vittoria, i tranesi blindano il terzo posto, a pari punti con il Virtus Molfetta.