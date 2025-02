La Polisportiva vince la Terza Categoria, Abruzzese: “Futuro? Stiamo lavorando per acquisire un titolo.”

: domenica scorsa è infatti arrivata la ciliegina sulla torta, con una roboante vittoria per 0-9 contro l'Atletico Bisceglie che ha di fatto decretato il successo finale dei ragazzi allenati da mister Donato Terrevoli che hanno imposto tutto il proprio dominio e la propria forza, dimostrando di essere una grande squadra. D'altronde il Presidente Paolo Abruzzese era stato chiaro sin da subito, voleva vincere questo campionato per poi ambire a categorie più blasonate, che una Città come quella di Trani meriterebbe.Quanto alla cronaca, il primo lampo della gara è di Pacini che dopo soli 10' sblocca il match, indirizzando la gara a favore dei tranesi. Dopodiché ci pensa Desimine a siglare la rete dello 0-2 prima, e quella del tris più tardi. Si andrà a riposo sullo 0-3 per la Polisportiva. Il secondo tempo è pure accademia: Morea firma lo 0-4, seguito da Desimine che cala la manita, portandosi a casa il pallone. Nel finale arriveranno anche le reti di Turitto, autore di un eurogol, Youssef, con una doppietta, e ancora Morea.Nel post-partita è intervenuto ai nostri microfoni il Presidente Paolo Abruzzese, commentando il campionato appena concluso, con un occhio anche al futuro della società: "Noi siamo partiti per vincere, ci siamo riusciti. Faremo tante altre cose, con la speranza che le cose vadano nel verso giusto.. Avere i tranesi nella squadra è il cuore del progetto. Chi è di Trani sente l'importanza e cerca di dare di più.."Parola anche a mister Terrevoli: "Non eravamo così pronti per vincere all'inizio, ma poi la squadra è venuta fuori, è arrivato qualche giocatore importante che ci ha aiutato.. Meglio da giocatore o allenatore a Trani? Non lo so, è sempre bello vincere qui."