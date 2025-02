Promozione, la Soccer Trani ospite della capolista Audace Barletta. Terza Categoria, è festa Polisportiva

Il weekend delle società tranesi promette di regalare spettacolo:, in una gara da dentro o fuori per i tranesi che, dopo due vittorie consecutive e qualche risultato favorevole da parte delle contendenti al quinto posto, si ritrova a solamente quattro punti di distanza dalla zona playoff, con il Lucera saldo a 39 punti, mentre i biancazzurri rincorrono a 35.. Fino ad oggi, gli uomini di mister Maffucci si sono regalati ben 20 vittorie su 23 partite disputate, con soli due pareggi e addirittura una sola sconfitta in campionato. Insomma, l'Audace Barletta è quasi pronta al salto in Eccellenza, ma dovranno vedersela con Campanella e compagni che vogliono dar seguito alla striscia di risultati utili consecutivi, per alimentare le speranze di disputare i playoff. In conferenza è intervenuto mister Giangaspero: "Sarà una partita diversa dall'andata (terminata 0-5 per i barlettani ndr), anche perché la squadra è stata rivoluzionata.. È una partita importante ma non la più importante. Vincere ci darebbe una spinta mentale per affrontare la parte finale del campionato."In Terza Categoria,. Ricordiamo che i ragazzi di Abruzzese hanno chiuso le pratiche con una giornata di anticipo, battendo la scorsa settimana l'Atletico Bisceglie, laureandosi dunque campione. Al termine della gara di domenica, in programma alle ore 17.30, è in programma la 'festa promozione', con la sfilata del settore giovanile, spettacolo pirotecnico, musica e tanto altro. La società invita tutta la cittadinanza.Infine,, per cercare di chiudere al meglio la fase regolare del campionato, e per potersi regalare i playoff.