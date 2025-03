Terza Categoria, al via la Coppa Puglia: ecco le avversarie di Polisportiva e Asd Trani

Archiviata la regular-season, è già tempo di tornare in campo per le due società tranesi impegnate nel Girone BAT di Terza Categoria:, fresca vincitrice del campionato,mentre,, uscita sconfitta dai playoff,Regolamento alla mano, alla Coppa Puglia parteciperanno tutte le otto società partecipanti al campionato appena concluso. Si partirà dai quarti di finale, che si disputeranno sui centottanta minuti, con match di andata e di ritorno. Gli accoppiamenti sono stati fatti tenendo conto dei piazzamenti ottenuti nella classifica finale del campionato. Dunque, la seconda (Virtus Andria) se la vedrà con la settima (New Carpediem), la terza (Virtus Molfetta) con la sesta (Borgovilla) e infineLa gara di andata dei quarti di finale verrà disputata in casa della società peggio piazzata nel corso del campionato e, inoltre, in caso di parità al termine dei minuti regolamentari del match di ritorno, ci saranno i tempi supplementari ma non si andrà oltre: si qualificherà direttamente alle semifinali la società più in alto in classifica.Dunque,, sul sintetico di Capirro, domenica 23 marzo alle ore 10.30.sempre domenica, ma il match avrà calcio d'inizio alle ore 15. Le gare di ritorno sono in programma nel weekend del 30 marzo.