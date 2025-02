Terza Categoria, la Polisportiva chiude il campionato al meglio. L’Asd Trani si qualifica ai playoff

È tempo di resoconti finali in Terza Categoria: domenica è infatti arrivata la chiusura della regular season.. Sul sintetico del 'Capirro' non c'è stata storia: al 12' apre i conti il solito Nunzio Desimine che porta avanti i suoi. Dieci minuti più tardi raddoppia Youssef, seguito ancora dall'ex Terlizzi che al 34' cala il tris, trovando la doppietta personale. Si va a riposo sul 3-0 per la Polisportiva. Nella ripresa non cambia il copione, con Partipilo che al 55' trova gloria personale su sviluppi di corner. La rete degli avversari arriverà su calcio di rigore. Nel finale chiudono i conti prima Youssef, e infine il subentrato Morea, che realizza la rete del definitivo 6-1.. Un cammino da incorniciare per mister Terrevoli e tutta la società, che adesso avrà tutto il tempo necessario per programmare la prossima stagione sportiva., chiudendo il campionato al quarto posto a quota 22 punti: in rete per i tranesi Sciancalepore, Laurora e Vino che dunque regalano a mister Petrocelli qualche altra speranza di promozione in Seconda Categoria.