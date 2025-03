Coppa Puglia, andata dei quarti: la Polisportiva batte senza problemi l’Atletico Bisceglie. Semifinale vicina

Ieri, domenica 23 marzo, sono andata in scena i quarti di finale di andata della Coppa Puglia di Terza Categoria:. Un match dal risultato preannunciato, serviva solamente la risposta del campo, e così è stato. Dopo soli otto minuti ci pensa il solito e insaziabile Nunzio Desimine, a portare avanti i suoi. Pronta la reazione dei biscegliesi che si guadagnano un calcio di rigore, parato da un super Crisantemo, abile a dire no anche sulla ribattuta avversaria. Al 25' la Polisportiva raddoppia: conclusione di Desimine dalla distanza, respinta corta del portiere e tap-in di Morea che sigla la rete dello 0-2. La seconda frazione si apre con la rete dell'Atletico Bisceglie, che porta il match sull'1-2. I tranesi non mollano e rimettono subito la gara dalla propria parte con Youssef che piazza la rete dell'1-3. Al 65' Morea trasforma un penalty (1-4) e, al 78' Desimine cala la doppietta personale, siglando la rete del definitivo 1-5. Tra una settimana il ritorno, ma per la Polisportiva l'accesso alle semifinale è ormai cosa fatta.D'altro canto non sorride l'Asd Trani, sconfitta in trasferta 5-0 dal Trinitapoli, in un match dominato dai padroni di casa dal primo all'ultimo minuto.