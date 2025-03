Dibenedetto-Polisportiva, arriva la smentita: “Non ho ricevuto chiamate da nessuno.”

La stagione corrente non è ancora terminata, eppure iniziano a rincorrersi voci su voci per comprendere, società rilevata da Paolo Abruzzese la scorsa estate, reduce inoltre dalla meritata vittoria del campionato di Terza Categoria. Nelle ultime settimane in città si susseguono alcune notizie, su un possibile connubio tra, Presidente dell'Audace Barletta, società militante in Promozione e prossima al passaggio in Eccellenza, edche, sempre secondo queste dicerie, sarebbe proprio interessato ad un'eventuale acquisizione del titolo dalla società barlettana.Proprio in merito a questa situazione, è intervenuto Dibenedetto che, nella giornata di lunedì, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un programma di Telesveva, in cui ha esplicitamente: "Ho letto alcuni post in cui si diceva che ero stato visto a Trani per incontrare il sindaco per raggiungere un accordo - commenta Dibenedetto -. Quando ho sentito queste voci, mi sono accertato che qualcuno non avesse parlato con gli altri soci (nell'Audace Barletta ci sono tre presidenti), ma mi è stato giurato che nessuno ha parlato con nessuno.."Dunque l'imprenditore barlettano, almeno per il momento, non sarebbe in trattativa né con la Polisportiva né con qualsiasi altra società., come anche ribadito più volte dallo stesso Abruzzese,. È scontato dire che bisognerà attendere almeno il termine di tutti i campionati regionali per comprendere quale sarà il reale futuro della Polisportiva. Quella dell'Audace Barletta è con molta probabilità solamente una delle tante voci che circoleranno in città nelle prossime settimane, in cui si cercherà di conoscere le reali ambizioni della società tranese.