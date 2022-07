Premiata al Comune l'associazione sportiva dilettantistica Luna Nuova

Questa mattina rappresentanti dell'Amministrazione Comunale (il presidente del Consiglio, Giacomo Marinaro, il vice sindaco, Fabrizio Ferrante, e l'assessore allo sport, Leo Amoruso) hanno ricevuto a Palazzo di Città e premiato i rappresentanti dell'associazione sportiva dilettantistica Luna Nuova nata a settembre del 2021, dalla passione dei due tecnici certificati dalla federazione ginnastica d'Italia Elisa Nacci e Monika Ahmetaj, ex ginnaste agoniste che dopo 15 anni di esperienza sul campo e partecipazione a campionati di serie C, serie B, interregionali e nazionali, hanno deciso di realizzare il loro sogno di trasmettere la loro passione per la ginnastica ritmica a nuove giovani atlete.Attestato di merito per il team di tecnici dell'associazione ed attestato di merito per la ginnasta tranese Carlotta Longo, classe 2007, quest'anno protagonista di una stagione sportiva straordinaria: primo posto alla palla e primo posto al corpo libero nella gara regionale Csen individuale, secondo posto alla seconda tappa del campionato regionale LA con qualificazione per il campionato nazionale, secondo posto al trofeo del Salento e primo posto all around nelle finali nazionali di Rimini.Carlotta Longo ha iniziato il suo percorso nel mondo della ritmica appena 10 mesi fa, sotto la guida delle tecniche Elisa Nacci e Monika Ahmetaj, che sono riuscite in così poco tempo a farla salire non solo sui gradini più alti dei podi regionali, ma addirittura nazionali, facendola vincere il concorso generale alle finali nazionali che si sono tenute a Rimini il 2 e 3 Luglio. Carlotta Longo ha gareggiato sia con un esercizio alla palla che al corpo libero, ottenendo il punteggio più alto in entrambe le specialità.Oltre ai risultati di Carlotta Longo tra i successi ottenuti dalla Asd Luna Nuova si segnalano anche quelli di Diana Prezioso, classe 2009 che dopo aver vinto tutte le tappe regionali del campionato Silver LA2, alle finali nazionali di Rimini è stata proclamata vicecampionessa nazionale nella specialità clavette.