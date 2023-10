Premiati dall'assessore allo sport due atlete della scuola Wei Hai

Il giorno 13 ottobre nella sala Tamborrino del comune di Trani sono stati premiati dall'assessore allo sport Leo Amoruso 2 atleti di alto livello della scuola di arti marziali cinesi Wei Hai diretta dal M°Pignataro Antonio:Risultati 2022/23:Pisani Aida Teresa:- medaglia d'argento categoria senior mani nude, ai campionati del mondo di Kung fu in Cina.(Agosto 2023);- medaglia di bronzo nella categoria ArmaGiulia Bassi:- medaglia d'argento ai campionati Europei in Grecia 2022- campionessa italiana assoluta 2022- medaglia di bronzo ai campionati del Mondo China 2023;«Questi risultati sono il frutto di 10 anni di allenamento e formazione. Ringraziamo l'assessore per aver riunito tutti gli atleti d'élite Tranesi affinché vengano riconosciuti dal popolo tranese», le parole del tecnico Pignataro.