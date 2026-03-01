Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Prima sconfitta stagionale per la Soccer Trani: al ‘Lapi’ passa il Bit Mola 0-1

Una rete di Houma all’85’ stende i tranesi, che perdono l’imbattibilità

Trani - domenica 1 marzo 2026 17.31
La rete di Houma all'85' pone fine all'imbattibilità della Soccer Trani, che centra così la prima sconfitta stagionale: vince il Bit Mola 0-1. Il Trani in dieci uomini dal 53'. Con questo risultato, i tranesi restano primissimi a 67 punti, accorciando però il distacco dal secondo posto occupato dalla Cosmano Foggia, adesso di 17 lunghezze.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 26esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Bit Mola. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa Cassano, Montrone e Cantalice. In mediana spazio a Turitto e Gernone mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. Sulla trequarti Lucarelli, alle spalle di Manzari e Chiumarulo.

Ottimo avvio di gara dei tranesi, che costringono gli avversari a rintanarsi nella propria metà campo. Al 16' punizione da posizione interessante per Colombo, la cui traiettoria è respinta dalla barriera. Partita piuttosto bloccata, con nessuna tra le due squadre che riesce ad imbastire trame pericolose. Al 27' imbucata strepitosa di Turitto per Colombo, anticipato dall'ottimo intervento in scivolata di Decarolis. Un minuto più tardi ci prova Lucarelli, che scivola al momento della conclusione. Al 31' la Soccer Trani sfiora il vantaggio: traiettoria di Manzari che si stampa in pieno sulla traversa, rimbalza sulla linea di porta, ma senza attraversarla. Un minuto più tardi grandissima parata di Straziota su Madio. Al 40' buona opportunità sui piedi di Gomes, destro debole, da ottima posizione. Si va a riposo sullo 0-0.

Al 52' corner preciso di Turitto per Cantalice che, di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio di porta. Sessanta secondi più tardi la Soccer Trani termina in dieci uomini: rosso per Lucarelli, somma di ammonizioni. Cinque minuti più tardi sponda di Chiumarulo per Turitto, destro masticato che termina fuori. Al 69' Becerri ha un po' di spazio dal limite, destro che però non impensierisce Cisse. Due minuti più tardi colpo di testa di Chiumarulo, ancora alto. Al 78' mancino a giro di Fioravante, largo di pochissimo. All'82' traversa clamorosa del Bit Mola, con la bordata dalla distanza di Houma. Lo stesso Houma, all'85', porta avanti i suoi: contropiede letale, la sfera termina sui piedi dell'8 che trafigge Straziota, che poteva fare certamente meglio: 0-1. Termina così: Soccer Trani 0-1 Bit Mola.
