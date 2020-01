Primo pareggio dell'anno per l'Apulia Trani, 0-0 contro l'Aprila Racing

La 12°giornata del campionato di serie c termina con il primo pareggio del 2020 per l'Apulia Trani che ferma sullo 0-0 l'Aprilia Racing in quel di Roma. Gara che per motivi logistici si è giocata su un altro campo che si è presentato pesante a causa delle cattive condizioni del manto erboso. Inizia il primo tempo, con la squadra tranese che inzia subito a pressare rendendosi pericolosa già dopo 7 minuti quando Turco subisce fallo mentre si dirigeva in area avversaria. Punizione da posizione interessante di Dibenedetto che esce di pochissimo a lato della porta. Partita equilibrata e combattuta da entrambe le squadre. Al 24' è la squadra di casa a tentare di impensierire Mariano non riuscendoci. Al 35' ancora fallo su Turco.Punizione battuta da Dibenedetto che non riesce a insaccarla dentro. Inizia la seconda frazione di gioco che vede diversi botta e risposta da un lato e dall'altro. L'occasionissima del vantaggio si presenta sui piedi di Dibenedetto al 27' che sfiora nuovamente il goal. Poco dopo ci prova anche Capitan Delvecchio su punizione da fuori area ma la palla rimbalza per poi terminare fuori. Finale di gara acceso con l'Apulia che si gioca il tutto per tutto fino al fischio finale. Pareggio che vale quanto una vittoria vista la difficoltà della gara sia per la squadra incontrata sia per le pessime condizioni del manto erboso. Onore a questo gruppo che in settimana si concentrerà sul derby di domenica contro la Sws.TABELLINOAPULIA TRANI: Mariano, Delvecchio, Tucci(22' st de Musso), Corvasce, Cottino, Turco, Calabrese, Chiapperini, Cagiano(41' pt Manzi), Ventura, Dibenedetto.A disposizione: Dellatte, Tortosa, Vitobello, Di benedetto.APRILIA RACING: Guidobaldi, De Stradis, Campanelli, Croce, Cusella, Di Federico, Pisa, Lauria, Spagnuolo, Galluzzi, Olianas.Allenatore: Fabio BianchiNOTE:Ammoniti: Delvecchio (AT), Cusella (AR), Galluzzi (AR).Espulsi: Grossi (AR)Dirigenti ammoniti: Fabio Bianchi (AR)