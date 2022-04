Race Across Italy, 7^ posto per il tranese Ignazio Marrone

Si è conclusa domenica la Race Across Italy, una gara di ciclismo estremo con un percorso di 775 km e 11000 metri di dislivello. Quest'anno le prestazioni del tranese Ignazio Davide Marrone sono state nettamente superiori rispetto all'anno scorso, facendogli guadagnare il 7^ posto, nonostante la presenza degli atleti più forti al mondo.Dopo la prima parte della gara in cui viaggiava con i Big, le difficoltà non sono mancate: una crisi di freddo ha rallentato la corsa, facendogli perdere minuti preziosi, che in una gara così lunga risultano fondamentali. Ignazio è riuscito comunque a risalire le posizioni e portare a casa un buon piazzamento.