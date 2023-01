Raffaella Filannino e Antonio di Nunno sono i vincitori dell’8° Cross di Trani

SM Antonio DI NUNNO (Atletica Pro Canosa);

SF Ilaria TODISCO (Barletta Sportiva);

SM35 Antonio DI GIULIO (Atletica Pro Canosa);

SF35 Sara DE CARLO (Dynamyk Fitness);

SM40 Michele UVA (Free Runners Molfetta);

SF40 Raffaella FILANNINO (Daunia Running);

SM45 Giuseppe MELE (Dynamyk Fitness);

SF45 Filomena CASALUCE (Nuova Atletica Bitonto);

SM50 Matteo MIMMA (Daunia Running);

SF50 Rosanna D'AMBRA (Atletica Pro Canosa)

SM55 Nicolò VISAGGI (Free Runners Molfetta);

SF55 Filomena D'ADAMO (Bitonto Runners);

SM60 Nicola BOVE (Atletica Tommaso Assi Trani);

SF60 Gina LASTELLA (Atletica Amatori Corato)

SM65 Mauro GRANDE (Pedone Riccardi Bisceglie)

SF65 Rosa PISICCHIO (Atletica Amatori Corato);

SM70 Cosimo PAPAPIETRO (Top Runners Laterza);

SM75 Antonio PERAGINE (Pedone Riccardi Bisceglie);

SM80 Giovanni MANZONI (Atletica Azzurra);

SM90 Vincenzo MIRIZZI (Atletica Bitritto).

Una gran bella giornata di sport è stata quella vissuta dagli atleti che hanno partecipato alla VIII edizione del "Cross di Trani", che quest'anno la Trani Marathon è tornata ad organizzare dopo il forzato stop pandemico, in memoria del compianto podista Mauro de Feudis.Lo splendido scenario bucolico teatro della gara è stato quello dei terreni dell'Azienda Agricola "Il Pastore", con il suo uliveto, scenario ideale che ha caratterizzato il tecnico percorso.La gara femminile è stata vinta dalla barlettana Raffaella Filannino, che corre con i colori della (ASD Daunia Running), mentre la gara maschile è stata vinta dal canosino Antonio Di Nunno (Atletica Pro Canosa).Di seguito i vincitori delle singole categorie:Ottima la riuscita di una gara organizzata con passione e sacrificio dai soci della Trani Marathon, del vulcanico presidente Gianfranco Fabiano, aiutati dagli amici di "Trani Soccorso" e dai tanti sponsor che credono ogni anno nella manifestazione e contribuiscono alla buona riuscita della stessa.Il ringraziamento va a chi crede nello sport e crede che manifestazioni come quella del "Cross di Trani" possano far crescere la comunità in cui viviamo e possano rendere il mondo migliore.