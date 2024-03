Record italiano cadetti per l'astista Gabriele Belardi

Al Palaindoor di Ancona si è svolto il Meeting Nazionale "Ai Confini delle Marche" con la partecipazione delle rappresentative di 10 Regioni italiane nella categoria "Cadetti" (anni 14 e 15 anni), tra le quali quella pugliese.La giornata racconta del migliore risultato tecnico della giornata e Record Italiano superato dall'astista tranese dell'Elite Academy Bari - Belardi Gabriele: mt. 4,70.Il tecnico Lorenzo Giusto ci racconta l'emozionante giornata: "Gabriele entra in gara alla misura di mt. 4.00, quando ormai gli altri astisti hanno ormai finito la gara (il secondo classificato mt. 3,90), poi prosegue con mt. 4,25… e poi il 4,45 (già questa misura diventa il suo Personal Best e Primato del Palaindoor di Ancona); si punta quindi al primato Nazionale: mt. 4,63. Rincorsa, stacco e superamento dell'asticella perfetto. Il palazzetto e lo speaker esplode in un lungo applauso…ma non finisce qui.Si punta alto: mt. 4,70, una misura strepitosa per tutti! Rincorsa cambiata tecnicamente, allungandola di due appoggi e scegliendo un'asta più dura, decisione da atleta professionista. Anche qui, lascia tutti a bocca aperta superando l'asticella molto alto e ancora con un'esplosione del Palaindoor e tutti in piedi!!! Infine si cerca qualcosa di assurdo, il mt. 4,80...quasi superato, ma ormai stanco e già soddisfatto per quello fatto fino a quel momento.Termina la stagione Indoor, puntando ora a portare sempre più su quell'asticella in quella Outdoor, consapevoli di continuare a lavorare con sacrifici, umiltà e dedizione e con i piedi per terra".Nel frattempo si punta ad organizzare quest'anno la 6ª edizione del "Salto con l'Asta in Piazza – Jumping in the Square" per premiare il campione Gabriele e dimostrando le sue abilità nella sua città, davanti, come sempre, ad un pubblico sicuramente numeroso.