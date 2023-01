Salto con l'asta, oro per Gabriele Belardi al Meeting Città di Fermo

Domenica 29 nella splendida struttura indoor di Fermo si è svolto il Meeting con 30 atleti di categorie diverse, provenienti da varie società italiane di Atletica.Tre gli atleti tranesi invitati che hanno dimostrato di possedere ottime qualità tecniche.I risultati:Bove Francesco (1998) mt. 4.40 – 3° Classificato cat. Assoluti;Musicco Ivan (2007) mt. 3.10 – 4° Classificato cat. Allievi;Belardi Gabriele (2009) primo anno nella categoria Cadetti (nati nel 2008/2009) della ASD Elite Academy Bari, non ancora quattordicenne e prima gara ufficiale agonistica, emozionato per il suo esordio davanti ad un pubblico competente, accompagnato dal suo tecnico Lorenzo Giusto, supera l'asticella a mt. 3,90 e migliore prestazione italiana Cadetti ad oggi!Un risultato eccezionale che premia la sua forte dedizione e perseveranza nello Sport, dopo una stagione passata tra le categorie giovanili in altre discipline, partecipando a competizioni di carattere Nazionali.Si spera ora in una progressiva crescita tecnica, in attesa quanto prima in un rifacimento della zona di caduta presso il Palazzetto dello Sport, ormai in pessime condizioni e pericoloso per gli atleti durante gli allenamenti.Il salto con l'asta a Trani è in forte evoluzione, grazie a quanto seminato negli anni con l'evento internazionale in piazza "Jumping in the Square", che si spera di rivedere presto anche per le emozioni e spettacolarità della bella manifestazione