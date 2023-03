Salto con l'asta, risultato strabiliante per Gabriele Belardi ad Ancona

Giornata che rimarrà nei ricordi dell'Atletica, quella di domenica 5 marzo, trascorsa al Palaindoor di Ancona in occasione di un Meeting Nazionale riservata agli atleti della categoria Cadetti (nati 2008 e 2009) provenienti da 13 regioni italiane.La Rappresentativa Pugliese conquista 1 oro individuale, 4 argenti e 3 bronzi e su tutti spicca il 1° posto del tredicenne Gabriele Belardi (Elite Academy Bari) nel salto con l'asta. Gabriele, al primo anno di categoria vince, anzi stravince con la misura di mt. 4.20 eguagliando il primato regionale di categoria e quinta prestazione all-time nazionale, fissando la nuova miglior prestazione nazionale stagionale e, in attesa di conferma, la migliore prestazione all-time under 14.Praticamente, durante le sue performance, ha lasciato pubblico, tecnici e speaker sbalorditi di cosa accadeva durante i suoi salti.La gara, durata oltre 3 ore, per lui iniziava dopo aver visto uscire tutti gli altri atleti a misure inferiori. Il secondo classificato si fermava a mt. 3,50. Gabriele entrava in gara a 3,40, poi superava 3,60 - 3,80 e quindi, con il suo tecnico Lorenzo Giusto sceglieva la misura prima di mt. 4,00 (poiché possedeva già un personal best di mt. 3,90) superata al primo tentativo, quindi si passava a mt. 4,10 al secondo tentativo (e già così si parlava di risultato di alto spessore) ma non finisce qui. Asticella a mt. 4,20 con battito di mani del numeroso pubblico, concentrazione, rincorsa e con abilità superava una misura strabiliante.Ora, piedi per terra e testa sulle spalle, si riprendono i non facili allenamenti sul pistino esterno, non in ottime condizioni, del palazzetto di Trani preparando una stagione estiva importante auspicando risultati sempre positivi e puntando a vincere il Campionato Italiano individuale 2024.