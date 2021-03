Sconfitta di misura per l'Apulia Trani contro la Res Roma

Finisce con una sconfitta di misura la gara casalinga fra Apulia Trani e Res Roma, squadra prima classificata del campionato di calcio femminile nazionale sere C girone D.La formazione tranese ha comunque ben figurato in questa difficilissima sfida, non riuscendo però a trovare in nessuna occasione la via della rete del pareggio, una rete che avrebbe riequilibrato una partita persa solo per un episodio sfortunato. Il gol della Roma, infatti, è arrivato nei primi 45 minuti a causa di una uscita non precisissima da parte del portiere tranese Tiziana Mariano.Nonostante tutti i tentativi messi in campo da mister Mannatrizio per tentare di riagguantare il risultato non c'è stata però occasione, e la Roma conquista così 3 punti fondamentali nella sua corsa al titolo di campione della serie C femminile.