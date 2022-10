Scuola di salto dell'asta tranese, una stagione da incorniciare

Si conclude la stagione agonistica 2022, ancora una volta, con risultati di rilievo per gli atleti della Scuola di Salto con l'Asta tranese con i due allenatori Lorenzo Giusto e Raffaele Musicco, ex astisti ed appassionati di Atletica Leggera, pronti ad un futuro che sicuramente continuerà a parlare di Salto con l'Asta."In quest'ultimo decennio abbiamo fatto molto, raggiungendo traguardi eccezionali ma, purtroppo, confrontandoci con le altre realtà e scuole di asta in Italia, affermano i due tecnici, ci rendiamo conto che manca una vera struttura, dove l'atleta possa allenarsi e preparare una stagione agonistica in modo serio. Affrontare un programma invernale sotto la pioggia e vento, su una zona di caduta in pessime condizioni e senza adeguate strutture, significa dedicarsi ma non raggiungere il 100% dell'auspicabile performance. Ci attendiamo più attenzione futura nei confronti di questi ragazzi che con passione e sacrifici si dedicano a questa difficile ed appassionante disciplina della regina degli Sport Olimpici: L'Atletica Leggera".: oltre gli ottimi piazzamenti durante la stagione, nelle ultime due gare si è classificato al Primo Posto ai CDS Finale B Nazionale a Saronno (24/09) e Quinto ai CDS Under 23 Nazionale Junior/Promesse a Modena (1/10) con la misura di mt. 4.20 supportando, con altri atleti, la sua Elite Academy Bari che raggiunge la sesta posizione tra le migliori società Under 23 d'Italia;Campione Regionale Cadetti, 4° nel ranking nazionale di categoria ed un brillante 3° posto su 26 atleti in gara, provenienti da tutte le regioni italiane per partecipare al Criterium Nazionale delle Regioni disputato a Caorle (VE) il 1 ottobre, superando l'asticella a mt. 3,80;in pista da pochi mesi, ha raggiunto la misura di mt. 3,50. Sicuramente sentiremo parlare da lui.Italo-Argentina, da pochi mesi in Italia sceglie la Scuola di Asta di Trani e, dopo un grave incidente in pista nel suo Paese, ricomincia a correre e saltare, ritrovando subito un ambiente accogliente, la riportano in pista ed inpoco tempo raggiunge la misura di mt. 3.00 in una gara ufficiale regionale, classificandosi al secondo posto. Fieri di lei.ultimo anno nella categoria Ragazzi e già primo in Puglia nel Getto del Peso e Salto in Alto, ha rappresentato la Puglia al trofeo CONI a Chianciano il 1 ottobre, nel Tetrathlon (Peso-Alto-60 e 600mt.) e pronto a gareggiare nel Salto con l'Asta il prossimo anno con misure di altissimo livello. Lo scopriremo nel 2023!ultima arrivata, già campionessa nella Ginnastica Artistica, quindi con buone basi atletiche, sceglie la disciplina del salto con l'asta ed in poche settimane supera la misura di 2.00 mt. con buoni auspici.Nel frattempo aspettiamo tutti il ritorno dello storico atleta "Capitano", fuori per infortunio ma pronto per ricominciare e dare il suo prezioso contributo.