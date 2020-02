Seconda convocazione per il tranese Antonio Calefato nell'under 16 della Lega Nazionale Dilettanti

Il tranese Antonio Calefato, classe 2004, ha ricevuto la seconda convocazione per la Rappresentativa Nazionale LND under 16: il giovane, che è al secondo anno nel florido settore giovanile del Monopoli, è stato inserito nella rosa dopo accurate selezioni.Mancino puro, attaccante d'area, alto 1.83, Calefato è cresciuto per 10 anni nella Polisportiva Pontelama Trani per poi essere tesserato con L' A.S.D. Nick Calcio Bari. Dopo i raduni territoriali la Rappresentativa LND under 16 ha svolto lo stage nazionale il 4 e il 5 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, alle porte di Pisa. Sono 33 i giocatori classe 2004 che hanno lavorato con mister Albanese e il suo staff: fra questi il nostro concittadino Calefato che ambisce a togliersi altre soddisfazioni nel mondo calcistico.