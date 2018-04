Scocca l'ora della semifinale di Coppa: Trani-UniPomezia al Comunale

Rispettando l'ormai consueta alternanza tra campionato (domenica) e Coppa Italia (mercoledì) la Vigor si appresta ad affrontare una nuova tappa sul percorso della manifestazione tricolore: archiviati i burrascosi quarti contro il Licata, infatti, i biancazzurri saranno opposti all'UniPomezia in occasione delle semifinali nazionali.Il team laziale (che rappresenta la seconda compagine della città a sud di Roma poiché lo storico Pomezia Calcio milita nel girone B di Eccellenza) occupa il quinto posto nel raggruppamento A a -10 dalle battistrada Vis Artena e Ladispoli. In virtù del distacco dalla seconda posizione i pometini rischiano concretamente di non partecipare ai playoff per cui, al pari del Trani, ripongono enormi speranze nella Coppa Dilettanti. L'organico approntato dal presidente Valle annovera alcune pedine di spessore quali gli attaccanti Ceccarelli (ha indossato tra C1 e C2 le maglie di Monopoli, Brindisi, Martina e Foggia), Tozzi e lo spagnolo Delgado - cresciuto nella Lazio, indisponibile al Comunale per squalifica così come De Santis - ed è inoltre composto da un blocco di calciatori del territorio tra i quali spiccano l'infortunato Ciaramelletti (ha giocato ad Apricena con Valido), Ilari, Spaziani, Lalli e Morelli.Nella rosa è presente anche il centrocampista barese Damiano Partipilo che tuttavia ha sempre giocato tra Molise, Campania, Abruzzo e Lazio. Nel turno precedente i rossoblù hanno estromesso il quotato Giulianova risolvendo la pratica già nella gara di andata. Massimo Pizzulli - che ha lanciato un accorato appello alla città di Trani nel promo visualizzabile sulla pagina facebook della Vigor - non potrà contare sul difensore Bruno, appiedato per un turno a causa dell'ammonizione ricevuta al "Liotta".La formazione biancazzurra, ringalluzzita dalle ottime indicazioni fornite contro il Novoli, è consapevole delle insidie dell'incontro ma al tempo stesso desiderosa di omaggiare al meglio una tifoseria pronta a gremire nuovamente gli spalti dell'impianto di via Superga: la mobilitazione è in atto da parecchi giorni e coinvolge buona parte della città. Vige il regolamento delle Coppe Europee ragion per cui i tranesi dovranno evitare di incassare reti. Dirige (ore 15) il palermitano Mucera coadiuvato dai casertani Caputo e Bocca.