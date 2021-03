Serie B2, la Lavinia Group Volley Trani vuole tornare al successo contro la Battipagliese Volley

Dopo la buona prestazione contro la Fidelis Torretta, la Lavinia Group Volley Trani vuole tornare al successo in campionato. Domenica 28 marzo, alle ore 17:30, le biancazzurre ospiteranno le avversarie della Battipagliese Volley. La gara, in programma tra le mura del PalaFerrante di Trani, si disputerà a porte chiuse.Bilancio negativo per le campane in campionato, con nessuna vittoria ottenuta nelle prime nove giornate di serie B2. Nell'ultima giornata disputata, le battipagliesi hanno subìto una sconfitta, contro la Pallavolo Crotone, con il risultato di 1-3.Con due gare da recuperare, la Lavinia Group Volley Trani occupa il quinto posto in classifica, a quota quattro punti. Nell'ultimo match disputato in campionato, le biancazzurre hanno rimediato un ko contro la Fidelis Torretta, per 3-2, al termine di una partita combattuta tra le due compagini.Nonostante il risultato, l'allenatore delle biancazzurre, Mauro Mazzola, ha lodato le sue per l'ottima prova sul campo avversario: «Contro le calabresi la nostra prestazione è stata stratosferica: riuscire a portarle al quinto set è stata per noi più che una vittoria. Si è vista tutta l'umiltà della squadra e la voglia di lavorare».Contro la Battipagliese Volley, il mister delle tranesi si aspetta la stessa reazione: «Dopo Torretta, contro le campane mi aspetto una gara sulla stessa falsariga. Le ragazze si stanno allenando in maniera intensa e, nonostante la partita difficile, cercheremo di portare a casa i tre punti» il suo commento. «Il Battipaglia è una squadra giovane: dobbiamo cercare di metterla subito sottotono, con la nostra voglia di vincere e lottare fino all'ultima palla», ha poi concluso.