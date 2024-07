Soccer, si accende il mercato: ufficiali gli arrivi di Jeladze e Pinnelli

E' ufficialmente entrato nel vivo il calciomercato targato Soccer Trani:Di seguito i comunicati del club:La A.S.D. Soccer Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere classe 2005Nato a Cerignola, muove i primi passi tra i pali nella Uniti per Cerignola per poi passare tra le file dell'dove disputa i campionati u17 nazionale e Primavera 3., assaporando il calcio dei grandi. Fondamentale, per la riuscita dell'operazione la volontà del calciatore, che nonostante sirene da società di categoria superiore, ha scelto sin da subito di indossare il biancoazzurro.La A.S.D. Soccer Trani comunica di aver acquisito dalla, le prestazioni del calciatore, che arriva a Trani a titolo definitivo. Nato a Rustavi il 18/07/2002, cresce calcisticamente nella F.C. Rustavi, squadra della sua città con la quale arriva in Prima Squadra e disputa complessivamente 45 partite condite da 3 goal e 7 assist, nel campionato di serie B Georgiana. Nella stagione 2018/2019, Aleksandre si divide tra Primavera e Prima Squadra, sempre nella FC Rustavi, dove ha possibilità di. Attaccante che ama svariare su tutto il fronte offensivo, dotato di grande abilità nel dribbling e visione di gioco, Aleksandre sarà a disposizione di mister Mascia già da giovedì 1 agosto.