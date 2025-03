Cosmano Sport-Soccer Trani: i tranesi cercano continuità per alimentare il sogno playoff

Si scende in campo per la 26esima giornata del Campionato di Promozione - Girone A:, reduce da tre pari consecutivi e che, con una vittoria, aggancerebbe gli stessi tranesi a quota 38 punti. Imperativo vincere per i ragazzi di mister Giangaspero che, in questo weekend, potrebbero raggiungere la quinta posizione, occupata dal Lucera, impegnato però contro la capolista Audace Barletta.Sono addirittura cinque le squadre che ambiscono al quinto posto, tra cui la stessa Soccer Trani, che guida questo piccolo gruppo separato da soli tre punti, inseguita, in ordine di classifica, da Don Uva, Borgorosso Molfetta, Santeramo e Cosmano Sport. Quello dell'Ex Campo FIGC di Foggia sarà un test importantissimo per Vitale e compagni, a nove gare dal termine della regular season. Come già dettoIn conferenza è intervenuto mister Giangaspero: "La gara dello scorso weekend contro il Troia è stata un po' sottovalutata, però siamo riusciti a riportarla dalla nostra parte. Ciò dimostra che quando vogliamo riusciamo a spingere sull'acceleratore. C."