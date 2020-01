Soccer Trani: un'amichevole di lusso con la Sampdoria

Giornata da ricordare domenica 12 gennaio per la Soccer: i piccoli atleti 2008/2009 di mister Gianni di Leo hanno avuto il privilegio di essere invitati dalla Sampdoria per disputare una partita amichevole con i pari età della società blucerchiata.Accompagnati dal loro mister e dai genitori, i ragazzi hanno percorso 900 km per vivere una giornata di sport intensa ed indimenticabile. Accolti dal responsabile Next-Generetion Sampdoria Italo Calvarese e dal responsabile Attività di base Francesco Crisanti, dopo il tradizionale scambio di gagliardetti, è iniziata la partita. Un primo momento di comprensibile emozione, e poi i piccoli atleti della Soccer hanno provato la stimolante esperienza di confrontarsi con una squadra professionistica divertendosi tantissimo.E dopo la gara….un pomeriggio insieme allo stadio a vedere Sampdoria Brescia: un'altra esperienza emozionante per vedere dal vivo i propri beniamini! "E' stato un onore confrontarsi con un club professionistico come la Sampdoria che da sempre dimostra una grande attenzione al settore giovanile e che persegue valori importanti quali la sportività, la lealtà e il rispetto. Tutto questo è stato possibile grazie al rapporto di collaborazione con la Sampdoria nato quest'anno e che dimostra la volontà della nostra società di crescere e migliorarsi nel tempo".Un'esperienza sicuramente affascinante e formativa: atleti e genitori sono stati entusiasti della giornata trascorsa con la Sampdoria che resterà di certo nel loro cuore.