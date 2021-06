Spettacolare 3 - 2 contro il Monreale: l'Apulia Trani conquista 3 punti e la salvezza

E' stata una partita impegnativa e combattuta fino alla fine, la cui vittoria ha sancito la salvezza definitiva dell'Apulia Trani: il prossimo anno la squadra tranese disputerà nuovamente il Campionato nazionale di Serie C di calcio femminile.I primi 45 minuti sono stati tutti all'insegna della formazione biancoazzurra, che ha decisamente dominato, portandosi avanti di 2 reti a 0, segnando fin da subito il passo della gara con un gol proprio nei primi minuti di gioco firmato Michela del Vecchio e poi un rigore trasformato dalla portoghese Joanna Cunha.Nel secondo tempo le avversarie sono rientrate in campo molto più convinte, ed hanno messo in difficoltà la formazione tranese prima accorciando le distanze sul 2-1. Poi il terzo del Trani e ancora le avversarie in rete per il 3- 2 quando mancavano una decina di minuti al termine.Un finale sofferto e impegnativo per la squadra di Mister Mannatrizio, che però ha saputo ben reggere gli ultimi minuti della gara portando a casa i tre punti necessari per la salvezza e la consapevolezza di aver ancora davanti una stagione in serie C