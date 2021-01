Sport ed eccellenza, Apulia e Soccer sono "Scuole calcio d’élite"

Sono due le scuole a Trani che state ufficialmente riconosciute "Scuola Calcio Elite" dal settore giovanile e scolastico della Figc Puglia: si tratta della Soccer e dell'Apulia.Trattasi di un prestigioso riconoscimento attribuito soltanto alle società in possesso di determinati requisiti e che si distinguono per un livello educativo e didattico di grande qualità, per la presenza di un numero preciso di istruttori qualificati in tutte le categorie (dai Piccoli amici agli Allievi), per la partecipazione a tutte le attività federali con l'attività di base e il settore giovanile."È un risultato ottenuto da una grande squadra, da collaboratori e tecnici che mettono sempre passione in quello che fanno e che ringraziamo perché hanno contribuito, ognuno con il proprio apporto, a rendere sempre più importante la nostra scuola calcio".– commentano Gianni Di Leo e Davide Stella, fondatori della Soccer Trani. "Siamo molto felici e orgogliosi: questo riconoscimento, che vogliamo condividere con tutti, ragazzi, tecnici e famiglie, è stato fortemente voluto dalla società ed è arrivato dopo nove anni di sacrifici e lavoro svolto quotidianamente con tanta passione. Il nostro obiettivo è insegnare ai ragazzi che si iscrivono da noi i fondamentali del calcio, ma anche trasmettere valori quali amicizia, lealtà ed onestà attraverso il gioco e il divertimento. La voglia di partecipare dei ragazzi, l'entusiasmo delle famiglie che sostengono i loro figli premiano il lavoro svolto dal nostro staff. Questa è la conferma che quando si lavora bene insieme si può arrivare lontano. Essere Scuola Calcio Elitè è un onore e da oggi anche uno stimolo maggiore per continuare a lavorare bene con e per i nostri ragazzi".