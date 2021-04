Stop in casa per l'Apulia Trani: 3 - 4 contro il Palermo Woman

Finisce con il rocambolesco risultato di 3 – 4 la gara casalinga tra Apulia Trani e Palermo Woman, valida per la 14esima giornata del campionato di calcio femminile Serie C girone D.Il risultato, maturato quasi completamente nel secondo tempo, è frutto di una sfida accesissima e giocata a ritmi veramente molto elevati.I primi 45 minuti sono stati di "studio" fra le due formazioni, e il Palermo è passato in vantaggio grazie ad un rinvio rimpallato che è terminato nella rete difesa da Tiziana Mariano.A inizio della ripresa la formazione tranese è entrata in campo molto più determinata, e nell'arco di 10 minuti ha ribaltato completamente la gara, portandosi sul 2 – 1. Un calo di concertazione, ma probabilmente anche un calo fisico, ha portato la formazione palermitana invece a riprendere le briglie dell'incontro e a ribaltare nuovamente il risultato, trasformando due errori del portiere tranese in due reti.Nel finale, una punizione del capitano Michela Del Vecchio, ha fissato il risultato sul 3- 4, non riuscendo infatti ad agguantare il pareggio fino al triplice fischio dell'arbitro.Un episodio di sportività è da segnalare invece a fine gara: per ricambiare il comportamento pregevole della squadra palermitana durante la trasferta in Sicilia nei confronti della formazione tranese, sono stati offerti pasticcini in un "terzo tempo" agli ospiti all'interno del Comunale di Trani.