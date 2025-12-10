Trani brilla alle gare nazionali di ginnastica: quattro piccole atlete conquistano 6 medaglie

Prestazioni di alto livello per la scuola di ginnastica ritmica A.S.D. LunaNuova di Trani, protagonista alle competizioni nazionali "Ginnastica in Festa", che si sono svolte a Rimini dal 5 all'8 dicembre.Delle 16 promettenti ginnaste partite per la trasferta, accompagnate dalle insegnanti Elisa Nacci e Monika Ahmetaj, ben quattro sono riuscite a salire sul podio nella categoria A1, riservata alle atlete tra gli 8 e i 9 anni. Il bottino finale parla chiaro: sei medaglie complessive, tra cui due ori, tre argenti e un bronzo.Nel dettaglio, Matilde Lagroia ha ottenuto il bronzo nel corpo libero, all'interno della massima categoria prevista dal settore Silver della Federazione Ginnastica d'Italia.Claudia Quercia ha invece portato a casa un brillante argento nell'esercizio con il cerchio (categoria LD).Successo pieno per Giorgia Di Savino, che si è aggiudicata la medaglia d'oro nella specialità fune (categoria LD).Protagonista assoluta è stata però la più giovane della squadra, Rebecca Tibberio, appena otto anni: per lei un prestigioso oro nel corpo libero e due argenti sia nell'"All around" generale sia nella prova al cerchio (categoria LC2