IMG WA
IMG WA
Altri sport

Trani brilla alle gare nazionali di ginnastica: quattro piccole atlete conquistano 6 medaglie

A Rimini sono riuscite a salire sul podio nella categoria A1, riservata alle atlete tra gli 8 e i 9 anni

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 11.11
Prestazioni di alto livello per la scuola di ginnastica ritmica A.S.D. LunaNuova di Trani, protagonista alle competizioni nazionali "Ginnastica in Festa", che si sono svolte a Rimini dal 5 all'8 dicembre.
Delle 16 promettenti ginnaste partite per la trasferta, accompagnate dalle insegnanti Elisa Nacci e Monika Ahmetaj, ben quattro sono riuscite a salire sul podio nella categoria A1, riservata alle atlete tra gli 8 e i 9 anni. Il bottino finale parla chiaro: sei medaglie complessive, tra cui due ori, tre argenti e un bronzo.
Nel dettaglio, Matilde Lagroia ha ottenuto il bronzo nel corpo libero, all'interno della massima categoria prevista dal settore Silver della Federazione Ginnastica d'Italia.
Claudia Quercia ha invece portato a casa un brillante argento nell'esercizio con il cerchio (categoria LD).
Successo pieno per Giorgia Di Savino, che si è aggiudicata la medaglia d'oro nella specialità fune (categoria LD).
Protagonista assoluta è stata però la più giovane della squadra, Rebecca Tibberio, appena otto anni: per lei un prestigioso oro nel corpo libero e due argenti sia nell'"All around" generale sia nella prova al cerchio (categoria LC2
Campionesse mini ginnasticaCampionesse mini ginnasticaCampionesse mini ginnasticaCampionesse mini ginnastica
Hanukkah a Trani: la città si illumina con l’accensione delle prime luci della Festa delle Luci
10 dicembre 2025 Hanukkah a Trani: la città si illumina con l’accensione delle prime luci della Festa delle Luci
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
10 dicembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Falò di Santa Lucia e Sagra delle Frittelle: la comunità di San Magno celebra la tradizione
10 dicembre 2025 Falò di Santa Lucia e Sagra delle Frittelle: la comunità di San Magno celebra la tradizione
Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese
10 dicembre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese
Donare sangue è un "match ": premiata l'idea del tranese Balducci
10 dicembre 2025 Donare sangue è un "match": premiata l'idea del tranese Balducci
A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale "
10 dicembre 2025 A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale"
“La Luce della Speranza”, festa l'11 dicembre alla Parrocchia Santa Chiara
10 dicembre 2025 “La Luce della Speranza”, festa l'11 dicembre alla Parrocchia Santa Chiara
Trani, la magia del Gospel accende "Sere d'incanto ": stasera l'atteso concerto con Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers
10 dicembre 2025 Trani, la magia del Gospel accende "Sere d'incanto": stasera l'atteso concerto con Ruth Whyte e i Gospel Italian Singers
1
A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria
10 dicembre 2025 A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria
Mediaset acquisisce Radio Norba, consolidando la leadership nel mercato radiofonico
10 dicembre 2025 Mediaset acquisisce Radio Norba, consolidando la leadership nel mercato radiofonico
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.