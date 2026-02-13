Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?"

Promozione, si scende in campo per la 24esima giornata di campionato: la capolista, reduce dal meritato successo nella semifinale d'andata contro il San Marco, ospita il, attualmente nono in classifica. La sfida si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio alle oreIl Corato di misteroccupa la nona posizione, oltre ad essere in un ottimo periodo di forma, con. I neroverdi sono ad un solo punto di distanza dalla zona playout, mentre quella playoff dista tre lunghezze, a dimostrazione dell'equilibrio regnante dal 4^ al 14^ posto.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, rispondendo alle polemiche delle ultime ore sul match di giovedì, con uno sguardo rivolto all'importante incontro di domenica. Queste le dichiarazioni:? Partita dominata, contro un'ottima squadra. Mi è dispiaciuto sentire qualcheda parte loro. Non èverso il Trani. Ognuno di noi vede il calcio alla propria maniera.sull'arbitraggio? Faccio fatica a capire questi episodi. Voglio, mancano due rigori a favore nostro, ci sono anche le immagini. Uno su Turitto e uno su Montrone, che ha ricevuto un pugno. Lì c'era rigore ed espulsione. È stata una partita, di cosa parliamo…"presenti in tribuna? C'è, molti addetti ai lavori mi chiamano perché hannoad assistere alle partite. C'è moltaattorno al progetto Trani. Bisogna esseredi questo. Pubblicoanche in settimana? Vedere così tanta gente nonostante il giorno feriale e l'orario è bellissimo, loro sono fondamentali per noi. Sono il nostro? Squadra organizzata, conosco bene mister Doudou. Noi vogliamo ottenere l'ennesima vittoria, cercheremo di raggiungerla. La stanchezza della semifinale è 'curata' dalla, la medicina migliore per affrontare un match importante. Avere una rosaci aiuta, potrò far riposare qualcuno. Stiamo cercando di recuperare. Fiorentino è indisponibile.è rientrato molto bene dall'infortunio. I ragazzi si fanno trovare tutti pronti, sono soddisfatto."