Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?"
“Semifinale dominata, a noi mancano due rigori. Di cosa parliamo…”
Trani - venerdì 13 febbraio 2026 19.56
Promozione, si scende in campo per la 24esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal meritato successo nella semifinale d'andata contro il San Marco, ospita il Corato, attualmente nono in classifica. La sfida si disputerà al 'Lapi', con calcio d'inizio alle ore 15:30.
Il Corato di mister Doudou occupa la nona posizione, oltre ad essere in un ottimo periodo di forma, con sette risultati utili consecutivi. I neroverdi sono ad un solo punto di distanza dalla zona playout, mentre quella playoff dista tre lunghezze, a dimostrazione dell'equilibrio regnante dal 4^ al 14^ posto.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, rispondendo alle polemiche delle ultime ore sul match di giovedì, con uno sguardo rivolto all'importante incontro di domenica. Queste le dichiarazioni:
"Semifinale? Partita dominata, contro un'ottima squadra. Mi è dispiaciuto sentire qualche commento da parte loro. Non è rispettoso verso il Trani. Ognuno di noi vede il calcio alla propria maniera. Polemiche sull'arbitraggio? Faccio fatica a capire questi episodi. Voglio recriminare, mancano due rigori a favore nostro, ci sono anche le immagini. Uno su Turitto e uno su Montrone, che ha ricevuto un pugno. Lì c'era rigore ed espulsione. È stata una partita dominata, di cosa parliamo…"
"Dirigenti presenti in tribuna? C'è soddisfazione, molti addetti ai lavori mi chiamano perché hanno piacere ad assistere alle partite. C'è molta curiosità attorno al progetto Trani. Bisogna essere orgogliosi di questo. Pubblico presente anche in settimana? Vedere così tanta gente nonostante il giorno feriale e l'orario è bellissimo, loro sono fondamentali per noi. Sono il nostro orgoglio"
"Corato? Squadra organizzata, conosco bene mister Doudou. Noi vogliamo ottenere l'ennesima vittoria, cercheremo di raggiungerla. La stanchezza della semifinale è 'curata' dalla vittoria, la medicina migliore per affrontare un match importante. Avere una rosa ampia ci aiuta, potrò far riposare qualcuno. Stiamo cercando di recuperare Faliero e Manzari. Fiorentino è indisponibile. Morra è rientrato molto bene dall'infortunio. I ragazzi si fanno trovare tutti pronti, sono soddisfatto."
