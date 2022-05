Trani nel firmamento del Padel internazionale con il torneo “Fip Star”

Trani diventa il polo di riferimento della Puglia nel grande padel internazionale. Il co-capoluogo della sesta provincia, infatti, ospiterà da giovedì 26 a domenica 29 maggio, la prima edizione del "Fip Star", la competizione internazionale che vedrà confrontarsi i giocatori tra i più forti al mondo. Una manifestazione del genere approda per la prima volta nel Sud Italia, grazie all'impegno del Dorado Padel Center di Trani sotto il profilo tecnico-logistico e della Wave Production per l'aspetto del marketing e dell'organizzazione. Saranno proprio gli otto campi del Dorado Padel Center di Trani ad ospitare le sfide delle 32 coppie che arriveranno da tutto il pianeta, e si contenderanno il montepremi da 14mila euro. Dal Fip Star, per regolamento, sono compresi i giocatori a partire dal numero 50 del ranking World Padel Tour e Federazione Internazionale Padel. Ciò rende la kermesse altamente competitiva, oltre che equilibrata e aperta a tanti binomi in crescita, ma soprattutto alle migliori giovani promesse, quindi ai giocatori italiani. Al momento si sono già iscritti atleti che provengono da Messico, Argentina, Francia e Spagna, e si preannunciano tanti altri arrivi che obbligheranno gli organizzatori anche alle qualificazioni per il tabellone principale, a beneficio dello spettacolo e degli spettatori che seguiranno l'evento. La struttura sulla sp130 (Trani-Andria), sarà attrezzata per l'occasione, ed è pronta ad ospitare 500 spettatori, durante i quattro giorni del torneo internazionale."Il 'Fip Star Trani' ci consacra come riferimento del Padel in Puglia e testimonia la crescita di questo movimento, capace di raccogliere migliaia di atleti e appassionati di ogni età, che si dilettano nella pratica di questa disciplina – spiega Vincenzo Jannuzzi del Dorado Padel Center -. Nei mesi scorsi, abbiamo ospitato un torneo Open con i migliori giocatori italiani, ma non ci siamo fermati e abbiamo lavorato tanto per portare in Puglia un torneo 'Fip Star', e siamo tra le pochissime città in Italia a farlo. Vedremo tanto spettacolo e tante firme internazionali in gara, perché oltre al montepremi ci sono in palio preziosi punti utili per il ranking mondiale".La presentazione ufficiale del torneo è prevista per martedì 24 maggio alle ore 11, nella struttura del Dorado Padel Center di Trani.