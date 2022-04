Trani ospita la manifestazione Fiwuk il 23 e 24 aprile

Sabato 23 e domenica 24 Aprile, Trani avrà l'onore di ospitare l'importante manifestazione Fiwuk che vedrà come protagonisti i Campionati Italiani Assoluti di Sanda, Wushu moderno e trofeo Shaolin città di Trani.Dopo una lunga campagna vaccinale, quest'evento aiuterà a far respirare aria di sport nel PalAssi di Trani in Via Falcone. "I Campionati Assoluti" saranno un grande evento nell'ambito del prestigioso calendario sportivo della Puglia, regione che ha regalato tantissime soddisfazioni sportive nel 2021 e ne sta regalando anche nel 2022.Trani sarà raggiunta da numerosi atleti, accompagnatori, maestri, ufficiale di gara provenienti da tutte le regioni d'Italia.Si comincerà sabato alle 14:30 con la cerimonia di apertura e la sfilata delle società e atleti partecipanti. Sarà presente la Vice Presidente, Della Vedova Sofia. Ospiti d'onore il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il consigliere provinciale BAT Rutigliano Antonio e il consigliere comunale Morollo Luca (presidente della V commissione delega allo sport).Invitiamo i tranesi ad avvicinarsi a quest'antica e fantastica disciplina, in gran parte conosciuta grazie ai team di riferimento tranesi:"Wushukungfu Trani" del M° DePietro (delegato Puglia Fiwuk) e la scuola di arti marziali cinesi Wei Hai del M° Pignataro, entrambe società organizzatrici dell'evento.