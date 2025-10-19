Arti Marziali
Trani sul podio mondiale: la Wei Hai conquista 10 medaglie ai Mondiali di Kung Fu tradizionale in Cina
Il team tranese, impegnato in dodici categorie co sei atleti ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione
Trani - domenica 19 ottobre 2025 9.30
Con soli sei atleti in gara, la scuola Wei Hai di Trani ha raggiunto un risultato storico ai Mondiali di Kung Fu Tradizionale svoltisi a Emeishan, in Cina, portando a casa dieci medaglie tra argenti e bronzi. Un traguardo eccezionale che riempie d'orgoglio l'intera città.
Il team tranese, impegnato in dodici categorie, ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione. Questi i risultati degli atleti: Giulia Bassi ha conquistato due splendidi argenti nella categoria Senior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Sarah Ragno due argenti nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Elena Shiihashi un argento e un bronzo nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Umberto Nachiro due bronzi nelle specialità mani nude e armi Shaolin Quan; Antonio Pignataro un bronzo nella categoria Master A (Taijiquan Chen); e infine Miryam Zollo un bronzo nella Junior femminile (arma lunga Shaolin Quan).
Un bottino che premia la dedizione di atleti e tecnici, ma anche il supporto di genitori e sostenitori che hanno accompagnato la squadra in questa impresa internazionale. Un ringraziamento speciale va al Comune di Trani e agli sponsor privati che gli atleti hanno pubblicamente ringraziato sul loro post ufficiale.
La scuola ha inoltre espresso gratitudine alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, al Ct Giancarlo Manca, al Segretario Ettore Spoto, al Presidente Vincenzo Drago e all'intero team nazionale per il sostegno offerto.
"Abbiamo portato l'Italia, la Puglia e la nostra amata Trani sul podio mondiale, con orgoglio e passione senza confini" – hanno dichiarato i rappresentanti della Wei Hai, rientrati dalla Cina con un risultato che consacra Trani tra le eccellenze del Kung Fu tradizionale internazionale.
Il team tranese, impegnato in dodici categorie, ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione. Questi i risultati degli atleti: Giulia Bassi ha conquistato due splendidi argenti nella categoria Senior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Sarah Ragno due argenti nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Elena Shiihashi un argento e un bronzo nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Umberto Nachiro due bronzi nelle specialità mani nude e armi Shaolin Quan; Antonio Pignataro un bronzo nella categoria Master A (Taijiquan Chen); e infine Miryam Zollo un bronzo nella Junior femminile (arma lunga Shaolin Quan).
Un bottino che premia la dedizione di atleti e tecnici, ma anche il supporto di genitori e sostenitori che hanno accompagnato la squadra in questa impresa internazionale. Un ringraziamento speciale va al Comune di Trani e agli sponsor privati che gli atleti hanno pubblicamente ringraziato sul loro post ufficiale.
La scuola ha inoltre espresso gratitudine alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, al Ct Giancarlo Manca, al Segretario Ettore Spoto, al Presidente Vincenzo Drago e all'intero team nazionale per il sostegno offerto.
"Abbiamo portato l'Italia, la Puglia e la nostra amata Trani sul podio mondiale, con orgoglio e passione senza confini" – hanno dichiarato i rappresentanti della Wei Hai, rientrati dalla Cina con un risultato che consacra Trani tra le eccellenze del Kung Fu tradizionale internazionale.