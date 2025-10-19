Trani sul podio mondiale: la Wei Hai conquista 10 medaglie ai Mondiali di Kung Fu tradizionale in Cina

Con soli sei atleti in gara, la scuola Wei Hai di Trani ha raggiunto un risultato storico ai Mondiali di Kung Fu Tradizionale svoltisi a Emeishan, in Cina, portando a casa dieci medaglie tra argenti e bronzi. Un traguardo eccezionale che riempie d'orgoglio l'intera città.Il team tranese, impegnato in dodici categorie, ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione. Questi i risultati degli atleti:ha conquistato due splendidi argenti nella categoria Senior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan);due argenti nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan);un argento e un bronzo nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan);due bronzi nelle specialità mani nude e armi Shaolin Quan;un bronzo nella categoria Master A (Taijiquan Chen); e infineun bronzo nella Junior femminile (arma lunga Shaolin Quan).Un bottino che premia la dedizione di atleti e tecnici, ma anche il supporto di genitori e sostenitori che hanno accompagnato la squadra in questa impresa internazionale. Un ringraziamento speciale va al Comune di Trani e agli sponsor privati che gli atleti hanno pubblicamente ringraziato sul loro post ufficiale.La scuola ha inoltre espresso gratitudine alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, al Ct Giancarlo Manca, al Segretario Ettore Spoto, al Presidente Vincenzo Drago e all'intero team nazionale per il sostegno offerto."Abbiamo portato l'Italia, la Puglia e la nostra amata Trani sul podio mondiale, con orgoglio e passione senza confini" – hanno dichiarato i rappresentanti della Wei Hai, rientrati dalla Cina con un risultato che consacra Trani tra le eccellenze del Kung Fu tradizionale internazionale.