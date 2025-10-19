IMG WA
IMG WA
Arti Marziali

Trani sul podio mondiale: la Wei Hai conquista 10 medaglie ai Mondiali di Kung Fu tradizionale in Cina

Il team tranese, impegnato in dodici categorie co sei atleti ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione

Trani - domenica 19 ottobre 2025 9.30
Con soli sei atleti in gara, la scuola Wei Hai di Trani ha raggiunto un risultato storico ai Mondiali di Kung Fu Tradizionale svoltisi a Emeishan, in Cina, portando a casa dieci medaglie tra argenti e bronzi. Un traguardo eccezionale che riempie d'orgoglio l'intera città.
Il team tranese, impegnato in dodici categorie, ha superato ogni aspettativa grazie a mesi di lavoro, impegno e passione. Questi i risultati degli atleti: Giulia Bassi ha conquistato due splendidi argenti nella categoria Senior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Sarah Ragno due argenti nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Elena Shiihashi un argento e un bronzo nella Junior femminile (armi e mani nude Shaolin Quan); Umberto Nachiro due bronzi nelle specialità mani nude e armi Shaolin Quan; Antonio Pignataro un bronzo nella categoria Master A (Taijiquan Chen); e infine Miryam Zollo un bronzo nella Junior femminile (arma lunga Shaolin Quan).
Un bottino che premia la dedizione di atleti e tecnici, ma anche il supporto di genitori e sostenitori che hanno accompagnato la squadra in questa impresa internazionale. Un ringraziamento speciale va al Comune di Trani e agli sponsor privati che gli atleti hanno pubblicamente ringraziato sul loro post ufficiale.
La scuola ha inoltre espresso gratitudine alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, al Ct Giancarlo Manca, al Segretario Ettore Spoto, al Presidente Vincenzo Drago e all'intero team nazionale per il sostegno offerto.
"Abbiamo portato l'Italia, la Puglia e la nostra amata Trani sul podio mondiale, con orgoglio e passione senza confini" – hanno dichiarato i rappresentanti della Wei Hai, rientrati dalla Cina con un risultato che consacra Trani tra le eccellenze del Kung Fu tradizionale internazionale.



Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
19 ottobre 2025 Elisabetta Pani e il suo ritratto di Schumann a Palazzo Discanno a Trani
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
19 ottobre 2025 Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup
Trani, prosegue "Un mondo che scompare ": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
19 ottobre 2025 Trani, prosegue "Un mondo che scompare": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
"Attualità in pillole " a Trani: debutto positivo per la rassegna
19 ottobre 2025 "Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna
"Un caffè con RispettiAMO Trani ": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
19 ottobre 2025 "Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
"Giù le mani dall'informazione ": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
19 ottobre 2025 "Giù le mani dall'informazione": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
19 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
18 ottobre 2025 Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
“Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
18 ottobre 2025 “Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.