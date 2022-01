Trasferta vincente per l'Apulia Trani: 2-4 sul campo dell'Indipendent

Un ritorno in campo col botto per l'Apulia Trani che sul campo napoletano batte 2-4 l'ostico Independent.La cronaca: partono forte le ragazze biancoazzure che conquistano due penalty a distanza di cinque minuti circa, il primo "sbagliato" e il secondo realizzato dalla bomber tranese Rus. Il pareggio delle campane arriverà anch'esso su penalty con Galluccio.Nel secondo tempo l'Apulia spinge e trova il raddoppio ancora su rigore con la solita Rus. Al 78' è Sgaramella a realizzare l'1-3 sfruttando un ribattuta del portiere avversario. L' Independent non ci sta e accorcia le distanza con un bel pallonetto di Galluccio. Allo scadere è ancora Sgaramella a far gioire l'Apulia Trani per il prezioso 2- 4 finale.