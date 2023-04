Tutti al Pala Assi per la finalissima di Serie C Femminile

Tutto pronto in casa F.lli Lotti New Juve Trani per la Gara 1 della Finale di Serie C Femminile Basket, che vedrà le ragazze allenate da coach Gigi delli Carri affrontare la Nuovi Orizzonti Taranto, questo sabato 15 aprile alle 19.30 al Pala Assi di Trani.Un importante traguardo quello raggiunto dalle ragazze, che con grinta e determinazione dimostrata fin dall'inizio del campionato, hanno prima chiuso la stagione regolare al primo posto in classifica, poi superato la semifinale play-off contro Lecce, per accedere alla finale. Merito del prestigioso roster, ma anche del coach Gigi delli Carri che, grazie alla sua esperienza, sta guidando la squadra in maniera egregia.Le ragazze hanno bisogno di tutto il calore del pubblico tranese per portar avanti il sogno della Promozione in Serie B a livello nazionale: per questo siete tutti invitati al Pala Assi (con INGRESSO GRATUITO), per continuare a sostenerle e a sognare con loro.