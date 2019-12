Ultima partita dell'anno per l'Apulia Trani, domani si gioca contro il Napoli Dream Team

Ultimo appuntamento sportivo della stagione per l'Apulia Trani, che concluderà il 2019 con la partita di domenica 22 Dicembre in trasferta contro il Napoli Dream Team. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza per le ragazze di Massimo Strippoli che dopo l'importante pareggio di domenica contro il Sant'Egidio hanno la possibilità di rilanciarsi in classifica portando a casa una vittoria che le farebbe salire a quota nove punti in classifica. Si attenderanno poi gli altri risultati dai vari campi, sottolineando che ci sarà un altro match sempre per la salvezza. Tutto è possibile e le nostre ragazze sono più concentrate e determinate di sempre. In settimana hanno potenziato il lavoro con la palla attraverso interessanti programmi decisi dal tecnico oltre ad eseguire la regolare sessione di allenamento.