Un'altra giovane promessa del calcio tranese è pronta a mettersi in mostra: Antonio Calefato

Un'altra giovane promessa di Trani è pronta a mettere in mostra il proprio talento con la speranza di spiccare il volo verso i migliori palcoscenici calcistici: Antonio Calefato, classe 2004 e da due anni nel settore giovanile del Monopoli che ormai da tempo sforna calciatori di qualità, è un mancino puro, alto 1,83 ed attaccante d'area. Cresciuto calcisticamente per 10 anni nella Polisportiva Ponte Lama Trani, per la stagione sportiva attuale è tesserato con L' A.S.D. Nick Calcio Bari.Il quindicenne tranese è stato convocato (insieme ad una quarantina di coetanei) per partecipare alla fase di selezione della rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti e, nella circostanza, ha anche realizzato una rete pregevole. Martedì 14 gennaio, infatti, gli staff tecnici delle selezioni giovanili sono stati presenti al centro di Formazione Federale LND di Catanzaro per visionare i migliori talenti delle società dell'area meridionale, ossia i calciatori provenienti da Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.